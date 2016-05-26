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Журнал сад и огород

На страницах нашего журнала, мы хотели бы рассказать о работах в саду и огороде. Все что может охватывать данный сегмент темы - посадка и уход за растениями, вредители, лечение болезней, фото отчеты. Мы стараемся делать наш журнал интересным и насыщенным по всем темам. Самый главный упор делается на органичность предлагаемой информации.

Каждый наш новый подписчик, который захочет читать журнал про сад и огород может быть уверен, что будет получать регулярные новости и статьи. Мы - это команда энтузиастов, которые просто любят работать на земле, изучать новые садовые темы, общаться, и конечно же писать о саде и огороде!

Хранение рассады многолетников
26 мая 2016

саженцыДо сезона посадки еще далеко, а в продажу уже поступают саженцы клубни, корневища, деленки редких декоративных растений, которые так хочется приобрести садоводам – любителям или коллекционерам.

Мучнистый червец
22 мая 2016

мучнистый червецОпасными вредителями растений являются мучные червецы. Это мелкие, до 6 мм насекомые, тельце их кажется посыпанным мукой из-за белых шерстинок и подобных вате выделений, покрывающих тельце личинок и зрелых особей.

Черника из семян
21 мая 2016

черникаПрежде чем разбирать в вопросе о том, как вырастить чернику, давайте выясним, чем же эта ягода заинтересовала дачников.
Дикая (лесная) черника –это небольшой кустарник, который растёт в хвойных местах Урала, Сибири и в средней полосе России.

Облепиха в саду
17 мая 2016

облепиха Селекционеры постоянно трудятся над совершенствованием различных садовых культур. Не обошли стороной они и столь ценное растение, как облепиха. В результате эти деревца прекрасно прижились на многих садовых участках, одаривая каждый год их владельцев урожаем кисловатых, но очень полезных ягод.

Как избавиться от мокрицы на огороде
14 мая 2016

мокрица звездчаткаМокрицу, или звездчатку, можно смело отнести к многолетним злостным сорнякам. На вид растение очень нежное и хрупкое, но его биологические особенности позволяют ему выживать и размножаться, даже если с ним ведется активная борьба. Полностью избавиться от сорняка на участке практически невозможно.

Уход за малиной весной
17 Апр 2016

урожай малиныЧтобы регулярно получать хороший урожай малиновых ягод, для посадки нужно выбирать только сильные растения качественных сортов. Но правильный сорт — не гарантия активного плодоношения.

Как разбить клумбу из роз
15 Апр 2016

клумба из розЛюбование цветами на садовом участке помогает расслабиться после тяжёлого труда. Но, чтобы создать хороший цветник, придётся немало потрудиться.

Прикорневая гниль сеянцев или черная ножка
13 Апр 2016

прикорневая гнильНеокрепшая рассада может погибнуть от множества заболеваний. Наиболее распространены корневые и прикорневые гнили, вызванные неправильным уходом.

Пересадка винограда
12 Апр 2016

виноградНередко владельцы садовых участков сталкиваются с необходимостью пересадки кустов виноградника. Побудить к этому, как думают многие начинающие садоводы, сложному процессу могут несколько весомых причин.

Выращивание винограда из семян
09 Апр 2016

семена виноградаВыращивание винограда из семян процедура особенная и хлопотливая. Специалисты размножают виноград черенками или отводками, но любителю-садоводу выращивание винограда из косточек даёт много преимуществ.

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