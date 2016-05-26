Журнал сад и огород
На страницах нашего журнала, мы хотели бы рассказать о работах в саду и огороде. Все что может охватывать данный сегмент темы - посадка и уход за растениями, вредители, лечение болезней, фото отчеты. Мы стараемся делать наш журнал интересным и насыщенным по всем темам. Самый главный упор делается на органичность предлагаемой информации.
Каждый наш новый подписчик, который захочет читать журнал про сад и огород может быть уверен, что будет получать регулярные новости и статьи. Мы - это команда энтузиастов, которые просто любят работать на земле, изучать новые садовые темы, общаться, и конечно же писать о саде и огороде!
26 мая 2016
До сезона посадки еще далеко, а в продажу уже поступают саженцы клубни, корневища, деленки редких декоративных растений, которые так хочется приобрести садоводам – любителям или коллекционерам.
22 мая 2016
Опасными вредителями растений являются мучные червецы. Это мелкие, до 6 мм насекомые, тельце их кажется посыпанным мукой из-за белых шерстинок и подобных вате выделений, покрывающих тельце личинок и зрелых особей.
21 мая 2016
Прежде чем разбирать в вопросе о том, как вырастить чернику, давайте выясним, чем же эта ягода заинтересовала дачников.
Дикая (лесная) черника –это небольшой кустарник, который растёт в хвойных местах Урала, Сибири и в средней полосе России.
17 мая 2016
Селекционеры постоянно трудятся над совершенствованием различных садовых культур. Не обошли стороной они и столь ценное растение, как облепиха. В результате эти деревца прекрасно прижились на многих садовых участках, одаривая каждый год их владельцев урожаем кисловатых, но очень полезных ягод.
14 мая 2016
Мокрицу, или звездчатку, можно смело отнести к многолетним злостным сорнякам. На вид растение очень нежное и хрупкое, но его биологические особенности позволяют ему выживать и размножаться, даже если с ним ведется активная борьба. Полностью избавиться от сорняка на участке практически невозможно.
17 Апр 2016
Чтобы регулярно получать хороший урожай малиновых ягод, для посадки нужно выбирать только сильные растения качественных сортов. Но правильный сорт — не гарантия активного плодоношения.
15 Апр 2016
Любование цветами на садовом участке помогает расслабиться после тяжёлого труда. Но, чтобы создать хороший цветник, придётся немало потрудиться.
13 Апр 2016
Неокрепшая рассада может погибнуть от множества заболеваний. Наиболее распространены корневые и прикорневые гнили, вызванные неправильным уходом.
12 Апр 2016
Нередко владельцы садовых участков сталкиваются с необходимостью пересадки кустов виноградника. Побудить к этому, как думают многие начинающие садоводы, сложному процессу могут несколько весомых причин.
09 Апр 2016
Выращивание винограда из семян процедура особенная и хлопотливая. Специалисты размножают виноград черенками или отводками, но любителю-садоводу выращивание винограда из косточек даёт много преимуществ.
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